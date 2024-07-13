تعرف على موعد انتهاء فصل الصيف وانخفاض درجات الحرارة

وسط الموجات شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد وتؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة يتساءل البعض عن موعد انتهاء فصل الصيف حيث إنه بدأ في 20 يونيو الماضى وينتهي في 22 سبتمبر المقبل أي أنه يبقى لدينا حوالي 69 يومًا وينتهي الصيف ويبدأ فصل الخريف.

ويشهد فصل الصيف أجواء شديدة الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية وتزيد درجات الحرارة المحسوسة، وذلك بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي.

منخفض الهند الموسمي

ويعد منخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات هى آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهر يونيو ويوليو، ويسيطر على مساحة ساشعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر.

ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ويتلاشى تماما في أكتوبر، ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة في شبه الجزيرة العربية، ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

نصائح للمواطنين في فصل الصيف

يمكن اتباع مجموعة من النصائح لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، فيمكن الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة فى درجات الحرارة والتواجد فى أماكن جيدة التهوية.

هل تنخفض درجات الحرارة مع انتهاء فصل الصيف؟

يؤكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه سيقل الاحساس بحرارة الجو وارتفاع درجات الحرارة مع انتهاء تأثير منخفض الهند الموسمي أوائل شهر أكتوبر المقبل، ويظل الاحساس مع درجات الحرارة خلال فصل الخريف بسبب تغيرات المناخ التي تؤثر بشكل قوي على درجات الحرارة.