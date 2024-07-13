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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النائب العام يلتقي نظيرته الجنوب أفريقية لبحث تبادل الخبرات

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار محمد شوقي
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التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، شاميلا باتوهي، النائب العام لدولة جنوب أفريقيا، وذلك على هامش فعاليات اجتماعات جمعية النواب العموم الأفارقة، المنعقدة بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.

وشمل اللقاء التباحث حول إمكانية عقد ورش عمل ثنائية وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة والزيارات الثنائية بين أعضاء النيابة العامة في الدولتيْن، وذلك لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في تحقيق الجرائم بمختلف صورها، كما تناول اللقاء الحديث عن كيفية تطوير العمل الإداري داخل جمعية النواب العموم الأفارقة في ضوء تولي المستشار النائب العام منصب نائب رئيس الجمعية لدول شمال أفريقيا، فضلًا عن النظر في الاستفادة من المنظمات الدولية والإقليمية التي تعمل في مجال العدالة الجنائية لتدريب أعضاء هيئات الادعاء في القارة الأفريقية.

النائب العام المستشار محمد شوقي جنوب أفريقيا مراكش جمعية النواب العموم