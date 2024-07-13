النائب العام يلتقي نظيره السوداني على هامش اجتماعات النواب الأفارقة بالمغرب

السبت 13/يوليو/2024 - 11:37 ص

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، نظيره السوداني المستشار ياسر بشير البخاري، النائب العام لجمهورية السودان، وذلك على هامش فعاليات اجتماعات جمعية النواب العموم الأفارقة، المنعقدة بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.

شمل اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي بين البلديْن في مجال مكافحة الجرائم بمختلف صورها، والتأكيد على أهمية تعزيز سائر أوجه التعاون في الأمور ذات الاهتمام المشترك؛ بما يتفق مع التشريعات والاتفاقيات والمعاهدات النافذة في الدولتين.

كما تناول اللقاء مباحثات حول إمكانية تدريب الأشقاء من أعضاء النيابة العامة السودانية بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة.