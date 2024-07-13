الآليات الإسرائيلية تفتح رشاشاتها صوب المنازل في دير البلح

نقل يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، المشهد الميداني لما يحدث في مختلف محافظات قطاع غزة، وقال إن الفلسطينيين يشيعون جثامين الشهداء الذين ارتقوا في سلسلة غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على مختلف محافظات القطاع.

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن دير البلح شهدت استشهاد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء غارة استهدفت منزلا في المنطقة الغربية، كما أصيب 7 مواطنين في مخيم النصيرات، ونقلوا جميعًا إلى مستشفى العودة.

وأضاف أبو كويك أن الآليات الإسرائيلية المتمركزة شرق مدينة دير البلح ومنطقتي مخيم المغازي والبريج تفتح رشاشاتها صوب المنازل، وتطلق القذائف صوب منطقة المغراقة والزهرة ومدينة الأسرى في المحافظة الوسطى.