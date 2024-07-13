الثانوية العامة 2024| غرفة عمليات كفر الشيخ: لم نرصد شكاوى من التفاضل والتكامل

قال بيان غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الغرفة لم تتلق شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم خلال امتحان اليوم ، ولم ترصد أي مخالفات، وأن 1960 طالبا وطالبة بالثانوية العامة، قد أدوا أمتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

وأضاف البيان أن الطلاب ، أدوا الامتحان اليوم في ظل توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان بتوجيهات اللواء دكتورعلاء عبد المعطي ، محافظ كفر الشيخ.



وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع أعمال الامتحانات ، مشيرا إلى أن الغرفة لم ترصد مخالفة، ولم تتلق شكاوى.