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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثانوية العامة 2024| غرفة عمليات كفر الشيخ: لم نرصد شكاوى من التفاضل والتكامل

في امتحان مادة التفاضل لشعبة علمي رياضة

اللواء علاء عبد المعطي
اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ
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قال بيان غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ،  إن الغرفة لم تتلق شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم خلال امتحان اليوم ، ولم ترصد أي مخالفات، وأن  1960 طالبا وطالبة بالثانوية العامة، قد أدوا أمتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.
وأضاف البيان أن الطلاب ، أدوا الامتحان اليوم  في ظل توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان بتوجيهات اللواء دكتورعلاء عبد المعطي ، محافظ كفر الشيخ.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع أعمال الامتحانات ، مشيرا إلى أن الغرفة لم ترصد مخالفة، ولم تتلق شكاوى.

- امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة بكفر الشيخ 1960 طالب وطالبة يؤدون امتحان التفاضل للثانوية العامة بكفر الشيخ غرفة عمليات تعليم كفر الشيخ لم نرصد شكاوي في امتحانات الثانوية العامة محافظة كفر الشيخ