قال بيان غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الغرفة لم تتلق شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم خلال امتحان اليوم ، ولم ترصد أي مخالفات، وأن 1960 طالبا وطالبة بالثانوية العامة، قد أدوا أمتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.
وأضاف البيان أن الطلاب ، أدوا الامتحان اليوم في ظل توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان بتوجيهات اللواء دكتورعلاء عبد المعطي ، محافظ كفر الشيخ.
وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع أعمال الامتحانات ، مشيرا إلى أن الغرفة لم ترصد مخالفة، ولم تتلق شكاوى.
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الثانوية العامة 2024| غرفة عمليات كفر الشيخ: لم نرصد شكاوى من التفاضل والتكامل
في امتحان مادة التفاضل لشعبة علمي رياضة
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قال بيان غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الغرفة لم تتلق شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم خلال امتحان اليوم ، ولم ترصد أي مخالفات، وأن 1960 طالبا وطالبة بالثانوية العامة، قد أدوا أمتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.
قال بيان غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الغرفة لم تتلق شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم خلال امتحان اليوم ، ولم ترصد أي مخالفات، وأن 1960 طالبا وطالبة بالثانوية العامة، قد أدوا أمتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.