مدينة رائعة وأبنية مميزة.. العلمين الجديدة تبهر زوارها

انطلقت فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية بمدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس، حيث أعلنت إدارة المهرجان في نسخته الثانية تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح الشعب الفلسطيني.

ويقدم مهرجان العلمين الجديدة هذا العام العديد من الأنشطة الثقافية، والفنية، والرياضية.

جاء ذلك في تقريرٍ تلفزيونيِّ يرصد الأجواء الاحتفالية بمهرجان العلمين الجديدة، عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، بعنوان "العلمين الجديدة رؤية مختلفة للسياحة في مصر 2024".

وقالت إحدى الزائرات بمهرجان العلمين: "الأبراج شكلها خطير بالليل ومتحمسة لأجواء المهرجان ومنتظرة حفلات غنائية مميزة".

وقال زائر آخر، إن الطقس في مدينة العلمين رائع للغاية والبحر مميز، معربًا عن تحمسه للأنشطة الرياضية في المهرجان خاصة أنه يحب لعب كرة القدم.

وقال آخر: "مدينة رائعة مكان جديد وأبنية مميزة حديثة، والبحر رائع والشواطئ مميزة والطقس منعش، سيكون الأمر ممتع لي في مهرجان العلمين الجديدة".