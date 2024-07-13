تفاصيل حفل الكينج منير بمهرجان العلمين الجديدة.. فيديو

أكدت مارينا المصري، موفدة «القاهرة الإخبارية» من العلمين الجديدة، أن حفل الكينج محمد منير في مهرجان العلمين ليلة أمس شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا وتنظيم رائع وجيد على مستوى دخول الزائرين وأثناء الحفل وأثناء الخروج، منوهة بأن القائمين على تنظيم فعاليات المهرجان غاية في سلاسة التعامل مع الجمهور والزائرين مع الجنسيات المختلفة.

وأشارت «المصري»، خلال رسالة لها على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الجميع منبهر بالتنظيم الجيد وصوت الفنان محمد منير والشاشات الكبيرة داخل المسرح الكبير ونقاء الصوت، موضحة أن كافة التفاصيل الخاصة بحفل الكينج تمت بشكل احترافي يليق بمصر ومهرجان العلمين الجديدة، منوهة بأن المهرجان في اليوم الأول بدأ بصوت الفنان مدحت صالح في برنامج «معكم منى الشاذلي» بحضور الجمهور والتفاعل الكبير على المسرح الروماني، وجاء الكينج بحفل مبهر وأسطوري.

وشددت على أن اللافت للنظر أن هذه النسخة من مهرجان العلمين ستسلط الضوء على المسرحيات وهي الجزء الجديد والمنتظر بشده هذه النسخة، وهناك 10 مسرحيات متنوعة لكبار النجوم سواء كانت مسرحيات غنائية وموسيقية وكوميدية ومسرحيات لشخصيات مؤثرة ومسرحيات للأطفال، متابعة: «مهرجان نبتة هو الشئ الجديد في مهرجان العلمين ومخصص للأطفال ويتم بدء ورش عمل للأطفال متنوعة بين صناعة الأفلام ومحتوى الأسرة وسيحضر العديد من الصناع المحترفين في هذا المجال سواء من مصر والعالم وسيكون هناك تبادل للخبرات».