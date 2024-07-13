الثانوية العامة 2024| محافظ بني سويف يتابع انتظام سير امتحانات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى التعليم على سير امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2024/2023، والتي كانت قد انطلقت منذ 10 يونية الماضي،بالمواد غير المضافة للمجموع، وتستمر حتى 22 يوليو الجاري،حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 19 ألف و166طالباً وطالبة "نظامي /خدمات/ منازل" موزعين داخل 45لجنة على مستوى المحافظة

واطمان المحافظ، من وكيل الوزارة هاني عنتر، على انتظام سير الامتحانات،والذي أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية مع غرفة عمليات الوزارة "منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان،حيث يؤدى"اليوم"طلاب الشعبة العلمية"رياضيات" الامتحان فى مادة (التفاضل والتكامل)،كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM الامتحان "فترة أولى" مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، وفي الفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة التاريخ (ورقة أولى)، وتم التأكد من توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب، وكذا توزيع نماذج الأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

كما أكد وكيل التعليم تضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات بتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات،مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات، منوها عن الاتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية وغرفتي الوزارة والمحافظة من ناحية وغرف إدارات التعليم من ناحية آخرى لمتابعةسيرالامتحانات ،والاطمئنان على تذليل كافة المعوقات

كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة والتنبيه على الطلاب بعدم الدخول إلى اللجان باي أجهزة إلكترونية حديثة ( تليفون محمول ، سماعات ، أو أي أجهزة إلكترونية حديثة تساعد على الغش أو محاولة الغش بأية وسيلة ، و التصدي لأي محاولات غش ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث خلال أداء الطلاب الامتحان