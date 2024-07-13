الشعب الديمقراطي: الحوار الوطني كيان ناشئ عن فكرة مبدعة وبنك متدفق للأفكار

أشاد خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، بعمل الحوار الوطني والتطرق لمناقشة العديد من القضايا، قائلًا: دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني كان لها الأثر البالغ في إعطاء قبلة الحياة للعمل السياسي في مصر، وجمع كل مؤسسات الدولة المصرية من نقابات وجمعية وأحزاب سياسية.

وأضاف فؤاد، خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني كيان ناشئ عن فكرة مبدعة، وبنك متدفق للأفكار الدائمة، فاستطاع أن يضع بصمته ككيان مميز، مؤكدًا أن الحوار الوطني كيان سيظل دائمًا وليس مجرد كيان ينتهي بعد فترة محددة أو في زمن محدد.وأشار رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إلى أن الرئيس السيسي اتخذ قرارًا بأن يكون الحوار الوطني مؤسسة ستظل بشكل دائم، موضحًا أن مجلس أمناء الحوار الوطني الآن أصبح به اثنين من الوزراء، الدكتورة مايا مرسي والمستشار محمود فوزي، وهذا جعل هناك نوع من القوة التي يحملها هذا الكيان، وجعل السلطة التنفيذية جزءا منه.

وشدد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، على أن الاقتراحات والأفكار والرؤى والنقاشات ليست بمعزل عن الحكومة، والسلطة التنفيذية مشتركة مع الحوار الوطني لأجل تنفيذ الأعمال على أرض الواقع.