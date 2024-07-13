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السبت 13 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

غارات عنيفة غرب مدينة خان يونس جنوبي غزة

خان يونس
خان يونس
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم السبت، عن وقوع غارات عنيفة غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتمركزت قوات الاحتلال في حي إسكان الموظفين في الضاحية، ونشرت قناصتها على أسطح الأبنية العالية، وأطلقت النار بشكل عشوائي في المكان، كما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى ضاحية إكتابا، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

كما اقتحمت مخيم نور شمس وسط اشتباكات مع المقاومين.

فيما اقتحمت قوات أخرى مخيمي بلاطة وعسكر شرق نابلس.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 281 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية ومواثيق حماية حقوق الإنسان

 

غارات خان يونس قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي