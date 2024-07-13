غارات عنيفة غرب مدينة خان يونس جنوبي غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم السبت، عن وقوع غارات عنيفة غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتمركزت قوات الاحتلال في حي إسكان الموظفين في الضاحية، ونشرت قناصتها على أسطح الأبنية العالية، وأطلقت النار بشكل عشوائي في المكان، كما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى ضاحية إكتابا، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

كما اقتحمت مخيم نور شمس وسط اشتباكات مع المقاومين.

فيما اقتحمت قوات أخرى مخيمي بلاطة وعسكر شرق نابلس.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 281 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية ومواثيق حماية حقوق الإنسان



