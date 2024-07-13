رفع 633 حالة إشغال وتنفيذ أعمال النظافة والتطوير والتجميل بمدن أسوان إدفو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى حملاتها اليومية بنطاق أحياء غرب وجنوب ، والتى أسفرت عن رفع 633 حالة إشغال ، مع تحرير 19 محضر إشغال طريق ، وتم إيداع المضبوطات بدار الرعاية الإجتماعية ، وذلك بمشاركة لنواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء بالتعاون مع شرطة المرافق.

كما نفذت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين ، بالإضافة إلى ذلك قامت إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتقليم وتهذيب الأشجار والجهنميات، وزيادة المسطحات الخضراء ونظافتها داخل الحدائق العامة والمتنزهات لمواجهة إرتفاع درجة الحرارة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري.

وجاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمسئولى المحليات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ سلسلة الجهود المتعلقة برفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، مع تكثيف جهود النظافة العامة أولاً بأول، واستكمال منظومة التطوير والتجميل.

الإستجابة للمطالب والشكاوى الجماهيرية بالتفاعل المباشر معها

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بسرعة الإستجابة للمطالب والشكاوى الجماهيرية من خلال التفاعل المباشر معها حيث تم التنسيق بين الوحدة المحلية والعاملين بقرية وادى عبادى ورجال الأعمال، وتم وضع التربة الزلطية بطريق إدفو / مرسى علم التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى وتمهيد وتسوية الطريق بطول 2 كم لتسهيل حركة المركبات والسيارات المترددة عليه، وللحفاظ على سلامة وأرواح وممتلكات المواطنين من أى أضرار حيث تم توفير 5 لورد و 30 سيارة نقل.

كما تم بالتوازى تنفيذ أعمال التطوير والرصف بالمدخل الشمالى لمدينة إدفو، وعمل التوسعة للمدخل من 8 أمتار إلى 14 متر وذلك بطول 1 كم بدءًا من المطافئ وحتى موقف السلايمة.

وكثف العاملون بالوحدة المحلية أيضًا أعمال النظافة العامة بمداخل القرى، وعلى الطريق الزراعى المؤدى لها، كما تم بالتوازى رفع التراكمات من على جانبى الطرق لتسيير حركة المركبات والمواطنين المترددين عليها، وتم أيضًا بالتنسيق مع مديرية الطرق بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الهبوط الأرضى بشارع 23 يوليو لتحقيق السيولة المطلوبة على الوجه الأكمل.

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