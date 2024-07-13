حصاد وزارة العمل في أسبوع.. ما جاء في بيان "الحكومة الجديدة" خارطة طريق ومحل تنفيذ

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت، "إنفوجراف " يوضح نشاط "الوزارة" خلال أسبوع، تصريحات هامة لوزير العمل محمد جبران، تؤكد أن ما جاء في بيان الحكومة الجديدة بشأن ملف العمل، خارطة طريق للوزارة خلال الفترة المقبلة.

تطورات جديدة في ملف العمالة غير المنتظمة، استقبال الوزير عاملين اثنين من العمالة غير المنتظمة ،واستجاب لطلبهما.

ووجه الوزير، الملحق العمالي في الرياض بسرعة متابعة وإنهاء إجراءات نقل جثمان عامل مصري لقى مصرعه في حادث مروري.

كما شهد ديوان عام الوزارة لقاء هام بين"الوزير" والمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري ،لبحث الملفات المشتركة، وتوجيهات جديدة إلى مديريات العمل بمواصلة تعزيز علاقات العمل داخل مواقع العمل والإنتاج ،وتفعيل ثقافة المفاوضة الجماعية، وتنفيذ خطة التدريب المهني ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وكذلك توجيهات بتكثيف التواصل مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج ..كما قام الوزير بزيارة مفاجأة إلى المركز القومي للسلامة والصحة المهنية..

التفاصيل في "الانفوجراف "...

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