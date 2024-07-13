ads
السبت 13 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حصاد وزارة العمل في أسبوع.. ما جاء في بيان "الحكومة الجديدة" خارطة طريق ومحل تنفيذ

وزارة العمل
وزارة العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت، "إنفوجراف " يوضح نشاط "الوزارة" خلال أسبوع، تصريحات هامة لوزير العمل محمد جبران، تؤكد أن ما جاء في بيان الحكومة الجديدة بشأن ملف العمل، خارطة طريق للوزارة خلال الفترة المقبلة.

تطورات جديدة في ملف العمالة غير المنتظمة، استقبال الوزير  عاملين اثنين من العمالة غير المنتظمة ،واستجاب لطلبهما. 

ووجه الوزير، الملحق العمالي في الرياض بسرعة متابعة وإنهاء إجراءات نقل جثمان عامل مصري لقى مصرعه في حادث مروري.

كما شهد ديوان عام الوزارة لقاء هام بين"الوزير" والمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري ،لبحث الملفات المشتركة، وتوجيهات جديدة  إلى مديريات العمل بمواصلة تعزيز علاقات العمل داخل مواقع العمل والإنتاج ،وتفعيل ثقافة المفاوضة الجماعية، وتنفيذ خطة التدريب المهني ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وكذلك توجيهات بتكثيف التواصل مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج ..كما قام الوزير بزيارة مفاجأة إلى المركز القومي للسلامة والصحة المهنية..

التفاصيل في "الانفوجراف "...

FB_IMG_1720857665723
FB_IMG_1720857665723
FB_IMG_1720857663189
FB_IMG_1720857663189
FB_IMG_1720857660956
FB_IMG_1720857660956
FB_IMG_1720857658675
FB_IMG_1720857658675
FB_IMG_1720857656626
FB_IMG_1720857656626
FB_IMG_1720857654155
FB_IMG_1720857654155
FB_IMG_1720857651958
FB_IMG_1720857651958
FB_IMG_1720857649983
FB_IMG_1720857649983
FB_IMG_1720857647919
FB_IMG_1720857647919
FB_IMG_1720857645781
FB_IMG_1720857645781
التدريب المهني الحكومة الجديدة الصحة المهنية المركز القومي للسلامة والصحة المهنية بيان الحكومة الجديدة دمج ذوي الهمم سوق العمل فايز المطيري منظمة العمل العربية وزير العمل محمد جبران وزارة العمل مواقع العمل