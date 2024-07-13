استمرار عمليات نزوح الفلسطينيين من المنطقة الجنوبية

قال يوسف أبوكويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن عمليات نزوح الفلسطينيين من المنطقة الجنوبية مستمرة، مشيرًا إلى أن المواطنين لم يستطيعوا العودة إلى منازلهم.

وأضاف، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال دمر ما تبقى في منطقة حي تل الهوى، ودمر المآوى التي ادّعى أنها آمنة، كما دمر مراكز إيواء تابعة لأونروا، منوهًا بأن آلاف النازحين توجهوا إلى مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان.

وبالنسبة للوضع الإنساني، قال "أبوكويك" إن الاحتلال حظر دخول المساعدات إلا بعدد محدود جدًا، كما أن أزمة المياه استعصت حلولها في المحافظة الشمالية مع نفاد الوقود وخروج محطات التحلية عن العمل.