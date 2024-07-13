التحقيق في واقعة مصرع طبيب وإصابة آخر أمام مستشفي بالتجمع الخامس

فتحت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طبيب وإصابة آخر أثناء عبورهما الطريق أمام مستشفي بالتجمع الخامس، حيث أمرت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث ، وكلفت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسؤاله حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مأمور قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا يفيد بوقوع حادث سير بنطاق القسم.

خلال دقائق انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وتبين مصرع طبيب وإصابة زميله دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء عبورهما الطريق أمام أحد المستشفيات.

وعقب إخطار النيابة العامة، أمرت بنقل جثمان المجني عليه إلي المستشفي ووضعه تحت تصرفها لحين ورود تقرير الصفة التشريحي.