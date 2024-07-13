قصور الثقافة تفتح باب التقديم للمسابقة البحثية للمؤتمر الأدبي بإقليم وسط الصعيد

السبت 13/يوليو/2024 - 11:05 ص

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، عن فتح باب التقديم للمسابقة البحثية للمؤتمر الأدبي بإقليم وسط الصعيد الثقافي، بعنوان "مرجعية التراث الثقافي وإشكالية التجريب" الدورة الثانية والعشرين- دورة الشاعر الراحل سعد عبد الرحمن.

وتشمل المسابقة البحثية أربعة محاور وهي:

"الثقافة والأدب.. التأثير والتأثر".

"مظاهر التجريب في الأدب".

"المكان وأثره على الإبداع".

"الآخر في التجربة الإبداعية لدى أدباء وسط الصعيد".

ويحق للباحث المشاركة ببحث واحد مع مراعاة للشروط الآتية:

- أن يكون البحث مكتوبًا باللغة العربية، مع الالتزام بأصول البحث العلمي.

- ألا يقل عدد كلمات البحث عن 3000 كلمة ولا تزيد عن 6000 كلمة.

- يتم كتابة البحث على صفحات(A4) بنوع خط 14 (Simplefied arabic) على ملف Word.

- ألا يكون الباحث قد شارك ببحثه في أي جهة أخرى، مع تقديم إقرار خطي بالملكية الفكرية للبحث، وأنه ليس مستلًا من أطروحة علمية.

- عدم مشاركة الباحث في آخر دورتين للمؤتمر.

ويقدم البحث إلى إدارة الشئون الثقافية بإقليم وسط الصعيد الثقافي، أو عن طريق البريد الإلكتروني، وآخر موعد للتقدم بالأبحاث 4 أغسطس المقبل، وتخضع جميعها للتحكيم العلمي لاختيار الأنسب منها لنشره بالكتيب الخاص بالمؤتمر الذي يقيمه إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، بمحافظة أسيوط، في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس المقبل.