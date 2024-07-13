أوكرانيا: تسجيل 149 اشتباكا مع القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، تسجيل 149 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان، أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراض أوكرانية، خلال الليلة الماضية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت 64 غارة جوية وإسقطت 94 قنبلة جوية موجهة، بالإضافة إلى إطلاق أكثر من 5 آلاف قذيفة، منهم 143 باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.

وأوضحت أن القوات الجوية الأوكرانية والمدفعية وجهت 11 ضربة على مواقع للقوات الروسية، ودمرت ثلاثة أنظمة جوية دفاعية.