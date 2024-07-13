الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 4 مسيرات أوكرانية في أجواء روستوف وبيلجورود وكورسك

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات روستوف وبيلجورود وكورسك.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان - نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك)، اليوم /السبت/، - "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أراضي روسيا، لكن أنظمة الدفاع الجوي رصدت الأهداف وتم تدمير طائرتين بدون طيار فوق مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلجورود وطائرة مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة كورسك".