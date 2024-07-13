استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط قطاع غزة

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، في اليوم الـ 281 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مسعفين من الهلال الأحمر انتشلوا خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال؛ إثر قصف طائرة حربية منزلا لعائلة "الراعي" في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأضافت الوكالة أن دوي انفجارات سمع في محيط مفترق الشهداء جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب حي "الزيتون" جنوب شرق مدينة غزة.. وتابعت أن طائرات "كواد كابتر" أطلقت النار على المواطنين جنوب مدينة "تل الهوا" جنوب غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قذائف مدفعية على حي "الرمال الجنوبي" غرب المدينة.

وأشارت الوكالة إلى أن 10 مواطنين على الأقل أصيبوا في قصف استهدف منزلا في شارع "العشرين" بمخيم (النصيرات) وسط قطاع غزة، وقصف آخر من طائرات الاحتلال الحربية على المنطقة الشمالية للمخيم، كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت منزلا قرب محطة "التحرير" على مدخل بلدة "عبسان الكبيرة" شرق خان يونس جنوب القطاع.

