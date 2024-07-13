إزالة 61 حالة تعدٍ بنطاق أحياء مدينة أسوان ضمن الموجة الـ 23

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني، تنفيذ حملات الإزالة والتي وصلت إلى 61 حالة تعدٍ متنوعة تمت إزالتها منذ إنطلاق فعاليات المرحلة الأولى من الموجة الـ 23 وحتى الآن بمساحة إجمالية بلغت 33.5 ألف م2.

جاء ذلك وفقًا لتعليمات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان للتعامل الفورى مع أى حالات تعدٍ، وإزالتها في المهد، مع تنفيذ الحالات الصادر لها قرارات سابقة، وذلك ضمن جهود المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الشأن، وفي ظل متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأشار سيد مدني إلى أنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان تقوم كافة العناصر من العاملين بالوحدة المحلية ونواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرارات الإزالة الفورية أو الصادر لها قرارات سابقة حيث تم إزالة 8 حالات بنطاق حي الصداقة الجديدة بمساحة 1110 م2 ضمن إجمالي عدد الحالات التى تم إزالتها.

الرصد الميدانى لأى حالات والتعامل الفورى معها

وأوضح مدني بأنه طبقًا للتوجيهات المستمرة من المحافظ يتم الرصد الميداني لأي حالات لسرعة التدخل والتعامل الفورى معها، والتحفظ على المواد المستخدمة في المخالفات للحفاظ على أراضى أملاك الدولة على الوجه الأكمل.

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