خبير تكنولوجي يحذر: لا يوجد هاتف غير قابل للاختراق.. فيديو

ذكر محمد عسكر، مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات، أن كون شبكة الواي فاي غير وهمية لا يعني أنها آمنة، موضحا أن الكثيرين لا يهتمون بالاتصال بشبكات آمنة.

وقال خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن الاهتمام الأكبر يكون بأمان الهاتف الشخصي وهذا لا يعني أمن المعلومات الموجودة.

وأضاف محمد عسكر أن جميع البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها عبر شبكة اتصال بالإنترنت هي عرضة لعمليات الاختراق والتجسس من قبل القراصنة.

ولفت إلى أن حال تمكن القراصنة من الوصول للهاتف عبر شبكة واي فاي، يمكنه زرع برامج قرصنة دون أن يمسك الهاتف ويتحكم فيه من خلال بعض برامج تجسس.

وأردف أن هناك بعض الهجمات الإلكترونية التي يطلق عليها النقرة الصفرية بمعنى أن القراصنة لا يحتاجون أي تفاعل من مستخدم الهاتف حتى يزرعوا عليه برامج التجسس ولكنها غير منتشرة لأن تكلفتها عالية.

واختتم محمد عسكر، مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات، أنه لا يوجد جهاز آمن بنسبة 100 % في العالم، وأي هاتف متصل بالإنترنت يكون عرضة للاختراق والقرصنة وأي هاكرز يمتلك من الإمكانيات ما يعينه على اختراق أي هاتف.

