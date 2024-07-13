إسرائيل تزعم اغتيال مسئول كبير بحركة حماس في قطاع غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، اغتيال مسؤول في حركة "حماس" بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في منشور على حسابه في "إكس" بعنوان: “عامل مزيف في مؤسسة مساعدات إنسانية نهارا، وإرهابي في الليل”،على حد قوله.

وأضاف المنشور: "تصفية حسام منصور، قائد فصيلة في قوى الأمن الداخلي التابعة لحركة حماس".

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن وسائل إعلام تابعة لحماس قولها، إنه قتل أيضًا 4 أشخاص في الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل منصور، والتي استهدفت وفقًا لها مركزًا لتوزيع المساعدات في خان يونس جنوب قطاع غزة.