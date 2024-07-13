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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إسرائيل تزعم اغتيال مسئول كبير بحركة حماس في قطاع غزة

الشهيد حسام منصور
الشهيد حسام منصور
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زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، اغتيال مسؤول في حركة "حماس" بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في منشور على حسابه في "إكس" بعنوان: “عامل مزيف في مؤسسة مساعدات إنسانية نهارا، وإرهابي في الليل”،على حد قوله.

وأضاف المنشور: "تصفية حسام منصور، قائد فصيلة في قوى الأمن الداخلي التابعة لحركة حماس".

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن وسائل إعلام تابعة لحماس قولها، إنه قتل أيضًا 4 أشخاص في الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل منصور، والتي استهدفت وفقًا لها مركزًا لتوزيع المساعدات في خان يونس جنوب قطاع غزة.

غزة حماس الاحتلال الإسرائيلي