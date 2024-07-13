تصدير 30 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 726 شاحنة و 235 سيارة.

وأضاف المركز أن حركة الواردات شملت 6000 طن بضائع، 441 شاحنة و 212 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 37000 طن بضائع، 285 شاحنة و 23 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل بينما تغادر السفينة BOS ANGEL وعلى متنها 30 الف طن فوسفات متجهة الى الهند ، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى ALCUDIA EXPRESS ، الحرية2 والرياض وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل، كما تم تداول 2200 طن بضائع و200 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي بريدج، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3050 راكب بموانيها.