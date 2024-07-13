«الرعاية الصحية» توقع بروتوكول مع مدينة الدواء لتعزيز جودة الخدمات وتوطين الصناعة

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول التعاون الثنائي بين هيئة الرعاية الصحية ومدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما"، في مجالات زيادة وعي مقدمي الخدمة الطبية وكفاءة وأمان الدواء المصري، وتنشيط البحث العلمي، ونشر الأوراق البحثية في المجلات العلمية الدولية، وتبادل الخبرات.

ووقع بروتوكول التعاون كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور عمرو ممدوح رئيس مدينة الدواء المصرية والمدير التنفيذي للمدينة، ممثلًا عن مدينة الدواء "جيبتو فارما".

وأعرب رئيس هيئة الرعاية الصحية ورئيس مدينة الدواء المصرية، أن بروتوكول التعاون الثنائي يُعد انعكاسًا لتطلع الجانبين إلى أن تصبح مصر مركزًا استراتيجيًا لتصدير الأدوية إلى الخارج، بما يعزز مكانة مصر على الساحة الدولية في المجال الصحي، وتناقل الخبرات والشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يعزز قدرات الكوادر البشرية ومقدمي الخدمة الصحية .

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن بروتوكول التعاون الثنائي مع جيبتو فارما يتضمن وضع خارطة طريق لتعزيز الاستفادة من المنتجات الوطنية ذات الجودة وفقًا للمعايير الدولية المتبعة داخل المدينة الطبية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الأبحاث العلمية والتطوير الدوائي من خلال نقل الخبرات لكبار الاستشاريين داخل المدينة الطبية للتعرف على الإمكانيات التكنولوجية والفنية وتطبيق معايير التصنيع الجيد والجودة.

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه بروتوكول التعاون الثنائي ينص على تنمية وبناء القدرات الخاصة بتدريب الأطباء والأطقم الطبية في بعض الأمراض علي أحدث الطرق التشخيصية والعلاجات المختلفة من خلال ورش عمل دورية لمقدمي الخدمات الصحية، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولي ونقل الخبرات الدوائية الدولية من خلال المشاركة الوطنية لشركة جيبتو فارما في الخارج.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية بأن القدرة على تصنيع الأدوية محليًا تعتبر أمنًا قوميًّا، وتضمن للمواطنين الحصول على أدوية ذات جودة وفعالية عالية وأسعار مناسبة، وأضاف: أن توطين صناعة الأدوية في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي يمثلان أولوية قصوى للقيادة السياسية، مشيدًا بالجودة العالمية التي تحققها "جيبتو فارما"، معربًا عن فخره بهذه المؤسسة الوطنية المصرية وإمكاناتها وتجهيزاتها العالمية.

وثمَّن رئيس هيئة الرعاية الصحية الشراكة الاستراتيجية مع مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما"، لافتًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوطين صناعة الدواء في مصر، مؤكدًا : سنعمل باستخدام تحليل البيانات الضخمة لدى الهيئة على تطوير وتوطين صناعة الدواء بمصر، وأشار: أن الهيئة تعتمد على الحلول التكنولوجية المبتكرة بما يضمن مواكبة آخر المستجدات العالمية.

وأكد الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما"، أن على رأس أولويات المدينة تمكين المريض المصري من الحصول على دواء آمن وفعال وبجودة عالية، إلى جانب تحقيق الأمن الدوائي والحد من الاحتكار، وإنشاء مركز إقليمي لصناعة الدواء جاذب لشركات الدواء العالمية، وذلك تنفيذًا لتوجه الدولة نحو توطين صناعة الدواء وتعزيز الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين، لافتًا أن مدينة الدواء تُعد أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة الدواء بما يتواكب مع التكنولوجيا العالمية، وبما يساهم في تحقيق المسؤولية المجتمعية في تحقيق الأمن الدوائي.

معربًا عن سعادته بالشراكة مع هيئة الرعاية الصحية، كونها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، مثنيًا على الدور البارز الذي تلعبه الهيئة وانعكاس دورها على المواطن المصري في محافظات تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة، وإنجازاتها الملحوظة في القطاع الصحي المصري، لافتًا أن مردود تلك الشراكة سيحقق تأثير إيجابي ومستدام لصالح المجتمع ككل.

هذا، وشهد توقيع البروتوكول من جانب هيئة الرعاية الصحية كلًا من، الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة لشؤون الصيدلة وإدارة الدواء، والدكتور مؤمن العشماوي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة سالي عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، الدكتور وائل عمران مساعد المدير التنفيذي لشؤون التشغيل والإمداد ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، والدكتورة شيماء عبدالله، نائب مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمد شعبان، رئيس وحدة حاضنة الأبحاث بالهيئة، ومن جانب مدينة الدواء، الدكتور أحمد عبد الله رئيس قطاع تنمية الأعمال بالمدينة.

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