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السبت 13 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

احذر تناول وجبة الإفطار بكميات قليلة الكمية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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ينصح الأطباء بشكل مستمر بضرورة تناول وجبة الإفطار كوجبة أساسية في أول اليوم التي يبنى عليها النظام الغذائي اليومي لباقي الوجبات طوال اليوم، ولكن هناك بعض الأخطاء نفعلها دون قصد أثناء الإفطار وهو ما يؤثر بالسلب على صحتنا.

وتعد وجبة الإفطار ذو أهمية وحينما يتم تناولها بشكل بسيط فإنها تؤثر بالسلب على كمية المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، وذلك لأن قلة المكونات والأصناف المقدمة تجعلك تتناول كميات أكثر وهومايجعلك عرضة لزيادة الوزن واكتساب الدهون، أما إذا كانت وجبتك متكاملة وكبيرة الحجم ومتنوعة سوف تعمل على تحفيز عملية التمثيل الغذائي وتعزيز حركة الدهون والسعرات الحرارية مبكرًا،  والحفاظ على  وزنك، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع ميديسين هيلث الطبى المهتم بالصحة والغذاء.

إلى جانب ما سبق فهناك خطأ آخر يرتكبه البعض في وجبة الإفطار، وهو تناول الطعام بسرعة دون هضمه جيدًا مما تتعرض لعسر الهضم ومشكلات التمثيل الغذائي وضعف حركة المعدة واضطراب الإخراج، لذا يجب الحرص على تناول وجبة إفطار صحية سليمة متكاملة العناصر وتناولها ببطء ولا تكون قليلة الحجم بل تكون متكاملة العناصر وحجمها مناسب وكمياتها مناسبة لك.

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