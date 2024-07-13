ناقد فني: مهرجان العلمين صناعة مصرية 100% ومرشح لدخول موسوعة الأرقام القياسية

قال الكاتب والناقد الفني، أحمد رمضان، إن مهرجان العلمين الجديدة أصبح محط فخر لكل المصريين، وهذا يرجع إلى مجهودات "المتحدة"، موجها لها الشكر على التنظيم للمهرجان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن "المتحدة" هى رمانة الميزان للقوى الناعمة في هذا التوقيت، لأنها استطاعت تضفير كافة الجهود للوزارات المختلفة من خلال عدة مهرجانات، والتي حظيت بإشادة الجميع على المستوى النقدي والجماهيري.

وأكد أن الموسم الثاني من مهرجان العلمين، هو موسم استثنائي، في كل تفاصيله، مبينا: "من ينظر لتفاصيل النسخة الثانية من مهرجان العلمين يجزم بأنها ليست الثانية فقط بل العاشرة أو أكثر نتيجة للخبرات والدقة في التنفيذ".

وأوضح الكاتب والناقد الفني، أحمد رمضان، أن مهرجان العلمين نال إشادات واسعة في مصر والعالم العربي باعتباره أضخم مهرجان ترفيهي صيفي في الشرق الأوسط، ومرشح وبقوة لدخول موسوعة الأرقام القياسية لأهنه من أهم المهرجانات في الشرق الأوسط ولكونه صناعة مصرية 100%.

وكشف أن مهرجان العلمين في نسخته الثانية اهتم بالعديد من التفاصيل، إذ يضم 10 مهرجانات داخله، أبرزها مهرجان التسوق والطعام والاهتمام بالطفل والمسرح لأول مرة، فهو لم يقتصر فقط على المهرجانات الموسيقية فقط.