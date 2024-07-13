محافظ أسوان: إزالة خطر مبنى قديم بشارع منصور مكي وتأمين المقيمين بالمنطقة

كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافي للتوجه إلى شارع منصور مكي المتفرع من شارع عباس فريد برفقة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سيد مدني للتعامل الفورى مع شكوى أحد الأسر الأسوانية، والتي تعرض منزلهم القديم المبنى من الطوب اللبن والدبش، والمكون من دور أرضي ودورين علوي لنشوب حريق به أمس دون إصابات أو خسائر في الأرواح، مما أثر على سلامة المبنى بالكامل.

على الفور انتقل رجال الوحدة المحلية من نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء مدعمين بالمعدات اللازمة، وبمشاركة قسم أول أسوان لتأمين المنطقة المحيطة والمقيمين فيها بالكامل، وتم إزالة الخطر الداهم وتأمين المكان، فيما تقوم مديرية التضامن الإجتماعى بحصر الخسائر المادية، وتقدير التعويضات اللازمة وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة لذلك.

جاء ذلك استكمالًا للتفاعل المباشر مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية لسرعة وضع الحلول الفورية لها لتخفيف أي معاناة عن كاهل المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

إيقاف بناء مخالف بمنطقة حى الرضوان

وفى ذات السياق قام السكرتير المساعد ورئيس المدينة بالتوجه أيضًا إلى شارع مخازن إيديال بمنطقة حي الرضوان حيث تم التعامل مع الشكوى الورادة بشأن قيام أحد سكان العمارة وآخرون والمقيمين بأحد الأبراج بالتعاون مع المالك بغلق الأبواب المؤدية لسطح البرج للمهيد لتنفيذ أعمال البناء المخالفة، وتم التدخل بإزالة الطوب المغلق للمرات المؤدية لفتحات الأسانسيرات بعدد 6 فتحات، ووقف البناء، وإنهاء المشكلة بشكل كامل قبل حدوثها.

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