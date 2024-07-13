الأرجنتين تصنف حركة حماس "منظمة إرهابية"

أعلنت الاجنتين، تصنيف حركة حماس الفلسطينية كـ "منظمة إرهابية"، وذلك في إطار التقارب المستمر بين الرئيس خافيير ميلي وإسرائيل، وفقاً لما ذكرته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، صنفت الأرجنتين حركة حماس كـ "منظمة إرهابية" وأمرت بتجميد أصولها المالية.

ولفت مكتب الرئيس الأرجنتيني ، عند الإعلان عن القرار، إلى هجوم 7 أكتوبر، وإلى علاقات حماس الوثيقة مع إيران، التي تحملها الأرجنتين مسؤولية هجومين داميين على مواقع يهودية في البلاد.

ووفق "أسوشيتد برس" فإن هذه خطوة تعد رمزية في الوقت الذي يسعى فيه ميلي إلى تحالف قوي بين الأرجنتين والولايات المتحدة وإسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومات السابقة ذات الميول اليسارية في الأرجنتين، والتي تضم أكبر جالية يهودية في أمريكا اللاتينية، حافظت على علاقات ودية مع إسرائيل، مع التعبير عن دعمها لإقامة دولة فلسطينية. ومع ذلك، منذ تولي خافيير ميلي منصبه في ديسمبر، اتخذ موقفاً مغايراً بوضع نفسه كأحد أقرب حلفاء إسرائيل، مع تقديم دعم صريح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم التصاعد الكبير في الضغوط العالمية على إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 38 ألف فلسطيني، وتشريد أكثر من 80% من سكان القطاع، مما أدى إلى كارثة إنسانية.