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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية

ارشيفيه
ارشيفيه
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بدأت مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، اليوم السبت، تنفيذ فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2024 ، لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأشار الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى  استعداد قطاعات وإدارات المديرية على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ فعاليات الحملة من تجهيز كافة التحصينات والأدوات اللازمة، وتشكيل الفرق البيطرية وتوعيتهم بالإرشادات الواجب إتباعها خلال أعمال الحملة، والتى ستشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، طول فترة الحملة المقررة.
 

وأوضح عبد العزيز ، أن الحملة تستهدف تحصين 266 ألف و554 من رؤوس الماشية " الأبقار- الجاموس- الأغنام - الماعز"، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، مطالبا المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

الثروة الحيوانية الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع الحمى القلاعية الحمى القلاعية بالغربية