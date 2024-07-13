استخراج 4600 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 8 ملايين جنيه بمطروح

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم السبت، إنه تم استخراج 4600 قرار علاج على نفقة الدولة للمستحقين من أهالي المحافظة بتكلفة إجمالية 8 مليون و 182 ألف جنيه خلال النصف الأول لعام 2024.

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتحت إشراف الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح.

وكيل صحة مطروح: علاج 3100 مريضا على نفقة الدولة

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم علاج أكثر من 3100 مريضا على نفقة الدولة بعدد 7 مستشفيات، حيث بلغ إجمالي تكلفة القرارات الصادرة للمستحقين على نفقة الدولة 8 مليون و182 ألف جنيه، منهم 3 مليون و88 ألف جنيه تكلفة قرارات المرضى في تخصصات (الباطنة والكبد والقلب والعظام والأوعية الدموية والنساء والتوليد والنفسية والعصبية والروماتيزم والتأهيل والعيون والمسالك والجلدية).

وكيل صحة مطروح: قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغت أكثر من 8 ملايين جنيه

كما بلغت تكلفة قرارات علاج المرضى في تخصصات (الأورام وأمراض الدم والأمراض المناعية) مليون و 32 ألف جنيه، وتكلفة قرارات مرضى غسيل وزرع الكلى 2 مليون و 694 ألف جنيه‘ كما بلغت تكلفة قرارات علاج المرضى في تخصصات (الجراحة العامة والمناظير وجراحة العظام وجراحة القلب والصدر والعناية المركزة) مليون و 368 ألف جنيه .

جدير بالذكر أنه منذ يناير 2024 تم إضافة مستشفى رأس الحكمة المركزى وسيوة المركزى ضمن المستشفيات التى تتلقى طلبات المواطنين للعلاج على نفقة الدولة حيث تم تكويد المستشفيين واعتماد اللجان الثلاثية بهما؛ ليصبح عدد المستشفيات التي تقدم خدمات نفقة الدولة التابعة لمديرية الشؤن الصحية بمطروح 7 مستشفيات هي مستشفى مطروح العام، ومستشفى التوليد والصحة الانجابية، ومستشفى الحمام المركزى، ومستشفى الضبعة المركزي، ومستشفى النجيلة المركزى، ومستشفى رأس الحكمة المركزى، ومستشفى سيوة المركزى.



وقدم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، خالص الشكر للدكتور تامر حميدو مسؤول العلاج على نفقة الدولة بالمديرية، وجميع المشاركين في هذا العمل علي الجهود المبذولة لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة مطروح.