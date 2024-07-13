بالفيديو.. تعرف على العوائد الاقتصادية لمصر من تطوير الموانئ التجارية البحرية

كشف الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والكباري بجامعة بني سويف، أن محطة الحاويات تكون متعددة الأغراض ويوجد منها 5 محطات في موانئ مختلفة مثل تحيا مصر في الإسكندرية وأبو قير والسخنة وسفاجا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 18 ميناء تجاري كبير في مصر بعد إضافة 3 لهم وإضافة الـ 15 ميناء الموجودة من قبل.

ولفت إلى أن الاستثمار في تطوير الموانئ هو استثمار استراتيجي في الاقتصاد والأمن المصري بشكل مباشر لأن له آثار جيوسياسية كبيرة ومهمة تضع مصر كلاعب في حركة التجارة العالمية

وواصل الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والكباري بجامعة بني سويف، أن استمرار تطوير الموانئ يزيد بمعدل ربط مصر بمحيطها الإقليمي والعالمي ويضمن لمصر تعزيز مكانتها الاقتصادية مستقبلا.

