الرئيس الإيراني: مستعدون للحوار المباشر البناء مع الدول الأوروبية

أعرب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، عن استعداده للبدء في "حوار بناء" مع الدول الأوروبية، وذلك في رسالة نُشرت في صحيفة محلية اليوم السبت.

وأوضح في صحيفة "طهران تايمز" أنه يتطلع إلى إقامة حوار بناء مع الدول الأوروبية من أجل تصحيح مسار العلاقات بينهما، مشدداً على أن الولايات المتحدة يجب أن تفهم أن إيران "لن تستسلم للضغوط". كما أبرز في رسالته أيضاً متانة علاقة بلاده مع الصين وروسيا.

وأكد بزشكيان أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، مشيراً إلى أن طهران ستعزز علاقاتها مع جيرانها وستتعاون مع أوروبا.

وفي رسالته التي حملت عنوان "رسالتي إلى العالم الجديد"، والتي نُشرت في صحيفة "طهران تايمز" اليومية، قال بزشكيان: "على الولايات المتحدة أن تدرك وتفهم مرة واحدة وإلى الأبد أن إيران لا تستجيب للضغوط ولن تفعل ذلك، وأن عقيدة الدفاع الإيرانية لا تشمل أسلحة نووية".

وتعهد بزشكيان، جراح القلب البالغ من العمر 69 عاماً، بتعزيز سياسة خارجية عملية، وتقليل التوتر بشأن المفاوضات المتوقفة حالياً مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وتحسين آفاق التعددية السياسية.