أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن إعلام فلسطيني، اليوم السبت، أن غارات للاحتلال تستهدف الحي السعودي غربي مدينة رفح الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة قفين شمال طولكرم.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، أفادت نقلًا عن إعلام فلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أحرقت منازل بساكنيها في حي تل الهوى بمدينة غزة شمالي القطاع.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 281 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية ومواثيق حماية حقوق الإنسان.