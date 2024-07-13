كولر يدرس عودة محمود كهربا لقائمة الأهلي أمام مودرن سبورت بالدوري

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى ضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق لقائمة المارد الأحمر التي تستعد لمواجهة مودرن سبورت.

وعقد مارسيل كولر جلسة مع لاعبه محمود عبد المنعم كهربا قبل انتظامه في التدريبات الجماعية أخطره خلالها بضرورة الالتزام في التدريبات الفترة المقبلة حتى يضمن استعادة موقعه في التشكيل الأساسي للأهلي.

ولم يستكمل كهربا مران الغائبين عن مواجهة فاركو الأخيرة بداعي الإجهاد، ما أغضب كولر الذي قرر استبعاد اللاعب من التدريبات الجماعية، واستبعاده أيضًا من قائمة مواجهة طلائع الجيش، وأيضاَ مباراتى الداخلية وبيراميدز.

ويستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

تعد مباراة الاهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الإفريقي.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.