إصابة 12 طالبا جراء انهيار شرفة مبنى مدرسة في الهند

أصيب 12 طالبا على الأقل؛ إثر انهيار شرفة مبنى إحدى المدارس الخاصة المؤلفة من طابقين في مقاطعة "مادبورا" بولاية "بيهار" الهندية.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم /السبت/ أن الشرطة وعددا من المواطنين شاركوا في عمليات إنقاذ الطلاب ونقلهم بعد ذلك إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج اللازم.. مضيفة أن ثلاثة من المصابين حالتهم خطيرة.

وأشارت القناة إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل تحديد أسباب وملابسات هذا الحادث.

