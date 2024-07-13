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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الدفاع اليمني يتهم الحوثيين بعدم الالتزام بالهدنة لإفشال مسار السلام

وزير الدفاع اليمني
وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري
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 اتهم وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري اليوم /السبت/ الحوثيين بعدم الالتزام بالهدنة؛ في محاولة لإفشال مسار السلام عبر اختلاق الذرائع قائلا "إن تهديدات الحوثي الأخيرة تهدف إلى إفشال المفاوضات السلمية".
وأضاف وزير الدفاع اليمني - في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية - "أن الحكومة الشرعية اليمنية تدرك أنها عائدة إلى جولة حرب مع ميليشيا الحوثي".. مشيرا إلى أن القوات المسلحة اليمنية تنتظر قرارا سياسيا لمواجهة فاصلة مع الحوثيين.
وأوضح قائلا "أن المجتمع الدولي يقر حاليا بأن الضغوط التي مارسها لإيقاف معركة الحديدة كانت خاطئة، وأنه استوعب مؤخرا خطر الإرهاب الحوثي".. مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة اليمنية تتعامل بصدق مع مبادرات السلام وتلتزم بالهدنة رغم هشاشتها.

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