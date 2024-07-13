محكمة أمريكية تسقط تهمة القتل العمد عن الممثل أليك بالدوين

قضت المحكمة الجزئية القضائية الأولى في سانتا في، بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، بإسقاط تهمة القتل غير العمد عن الممثل الأمريكي أليك بالدوين، بعد أن قضت بحجب الأدلة الرئيسية حول حادث إطلاق النار المميت أثناء تصوير فيلم "Rust" عن الدفاع.

وانتقدت القاضية المدعين العامين لفشلهم في تسليم مجموعة من الرصاص للدفاع. وأسقطت القاضية ماري مارلو سومر القضية، وحكمت بعدم وجود عقوبة أخرى كافية. وقالت مارلو سومر: "إن الدولة مذنبة بشدة لفشلها في توفير الاكتشاف للمدعى عليه".

وكشف موقع “فارايتي” أن حكم مارلو سومر بموجب مبدأ الخطر المزدوج، لا يمكن من خلاله إعادة محاكمة بالدوين. وأوضحت أنها شعرت بالفزع من إخفاقات الادعاء.

وعقب النطق بالحكم، تعالت الصيحات داخل قاعة المحكمة، حيث تلقى بالدوين العناق والتهاني من عائلته ومؤيديه.

وخرج هو وزوجته هيلاريا يبكيان من المحكمة ولم يخاطبوا حشود وسائل الإعلام الموجودة خارج قاعة المحكمة.

ووقع الحادث المؤسف في أكتوبر 2021، أثناء تصوير فيلم "Rust"، حيث أطلق النجم أليك بلدوين النار من مسدس، ما أسفر عن مقتل مديرة التصوير وإصابة المخرج، بحسب ما قالت السلطات فى ولاية نيو مكسيكو.

ووقع الحادث المؤسف في أكتوبر 2021، أثناء تصوير فيلم "Rust"، حيث أطلق النجم أليك بلدوين النار من مسدس - تبين لاحقا أن به رصاصات حقيقية - ما أسفر عن مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز وإصابة المخرج، بحسب ما قالت السلطات فى ولاية نيو مكسيكو.