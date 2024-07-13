بدء تشغيل المساعدات الملاحية بميناء سفاجا والمحطة متعدد الأغراض بمدينة سفاجا

أعطى اللواء مهندس أ. ح محمد عبد الرحيم حميد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إشارة البدء لتشغيل مواقع المساعدات الملاحية في نطاق ميناء سفاجا البحري وكذلك تشغيل محطة الحاويات متعددة الاغراض الجديدة بعد تطويرها وتحديثها والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات التي تضم منظومة مراقبة الحالة الفنية والتحكم في جميع خصائصها عن بُعد، بالإضافة إلى نظام التتبع باستخدام شبكات GSM.

ويأتي هذا التحديث، متماشياً مع القوانين البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO) والجمعية الدولية للمساعدات الملاحية وسلطات المنارات (IALA)، بالإضافة إلى تعليمات الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وتهدف التحديثات الجديدة إلى مواكبة التطورات في الموانئ البحرية العالمية وضمان استمرار تأمين حركة دخول وخروج السفن في نطاق ميناء سفاجا البحري، ويأتي هذا في إطار تعليمات وتكليفات معالي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الذي شدد على ضرورة تطوير وتحديث الموانئ المصرية لتعزيز كفاءتها وقدرتها على المنافسة عالمياً، حيث يتضمن تطوير المحطات تجهيزها بأحدث التقنيات وأنظمة المراقبة والتحكم عن بُعد، مما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي وضمان سلامة الملاحة البحرية، ويعكس هذا المشروع الطموح التزام مصر بتحسين البنية التحتية لموانئها وزيادة كفاءتها، وذلك لدعم التجارة البحرية.

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