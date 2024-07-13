الأرصاد تحذر المصطافين بمحافظة مطروح.. تجنبوا التوجه إلى البحر اليوم

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المصطافين اليوم وخاصة في محافظة مطروح.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي،اليوم السبت: "على المصطافين بمحافظة مطروح تجنب التوجه إلى البحر اليوم نظرا لارتفاع أمواج البحر هناك.

ونوهت إلى وجود فرص أمطار اليوم في محافظة الوادي الجديد، لافتة إلى أن الطقس اليوم وحتى يوم الثلاثاء، سيشهد مزيد من الانخفاضات في درجات الحرارة عما شهدناه أمس وأول أمس.

وتابعت: "اليومين الماضيين سجلنا ذروة ارتفاعات درجات الحرارة والتي كانت ٤٠ درجة مئوية في الظل، ولكن اليوم ستقل معدلات درجات الحرارة بنحو ٣ درجات مئوية خاصة في المحافظات الشمالية".

وواصلت: "العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ٣٧ درجة مئوية، ولكن ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة إحساسنا بدرجات الحرارة بارتفاع ٣ درجات مئوية".