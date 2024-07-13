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السبت 13 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال يقتحم بلدة "قفين" شمال طولكرم

قطاع غزة
قطاع غزة
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام فلسطيني اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة قفين شمال طولكرم.

في سياق متصل، أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل بساكنيها في حي تل الهوى بمدينة غزة شمالي القطاع.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، أفادت نقلا عن إعلام فلسطيني، بأن مدفعية الاحتلال قصفت حي تل الهوى ومخيم الشاطئ ومفترقي المغربي والطيران بمدينة غزة شمالي القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 281 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية ومواثيق حماية حقوق الإنسان.

جيش الاحتلال بلدة قفين شمال طولكرم غزة