خسائر مادية في حريق باكيات موقف السلام

أمرت نيابة السلام انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق في موقف السلام، كما أمرت باستدعاء أصحاب باكيات التي نشب بها حريق لسماع أقوالهم بالواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق أسفر عن خسائر مادية داخل مطعمين ومحلين لمواد غذائية ونشوب حريق داخل 6 باكيات خشبية .

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت إخطارا من أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة يفيد بنشوب حريق داخل باكيات موقف السلام.

وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ مدعومة بسيارات إسعاف وتم محاصرة النيران والسيطرة عليه دون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.