انخفاض قيمة أسعار الدواجن والبيض الفترة الحالية.. «الزراعة» توضح أسباب التراجع و«نقيب الفلاحين»: «سنشهد زيادة الإنتاج نتيجة استقرار أسعار الحبوب والأعلاف»

شهدت أسعار الدواجن والبيض انخفاضا كبيرا منذ أيام معدودة، حيث سجلت أسعار الدواجن ما بين 65: 67 جنيهًا في المزرعة، ووصلت سعرها بدايةً من 69 جنيهًا إلى 85 جنيهًا في المحلات للمستهلكين، بعد أن كانت بـ 108 جنيهات قبل شهر مضى، أي أن الانخفاض بقيمة تصل ما بين 30 إلى 40 جنيهًا.

كما سجل سعر كيلو البانيه، تراجعًا كبيرًا ضمن انخفاض أسعار الدواجن والبيض هذه الفترة، ووصل لـ165 جنيهًا في بعض المحلات ويختلف بفروق بسيطة من منطقة لأخرى، بعد أن سجل الشهر الماضي نحو 230 : 250 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وصلت أسعار الدواجن الساسو ما بين 115- 125 جنيهًا للكيلو، وسجلت الأوراك ما بين 75- 90 جنيهًا للكيلو، والبانيه وصل سعره اليوم ما بين 162-190 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة، والصدور بالعظام: تبدأ من 130 جنيهًا للكيلو، وسعر الأجنحة ما بين 55: 65 جنيهًا للكيلو، والهياكل ما بين 32-45 جنيهًا للكيلو، والفراخ الأمهات البيضاء يصل سعرها لـ 63 جنيهًا في المزرعة، وما بين 68: 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار البيض في المزارع والمحلات

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 142 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض 138 لتباع للمستهلك بـ148 جنيهًا، كما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 140 جنيهًا جملة وللمستهلك بـ150 جنيهًا.

أسباب انخفاض أسعار الدواجن

وقال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن أسباب تراجع الدواجن في الأسواق، ترجع إلى إتباع الوزارة منهجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية والزراعية، مشيرًا إلى أن الإنتاج الداجني من المجالات الهامة في مصر وخلال الفترة الأخيرة تشهد أسعار الأعلاف استقرارًا ملحوظًا، مما يؤثر على زيادة الإنتاج، مؤكدًا أنه خلال الفترة القادمة ستشهد الأسواق المزيد من تحسن أسعار الدواجن، وسيشعر بها المواطنين.

حماية الإنتاج الداجني

من جانبه قال يقول أبو الفتوح مبروك، رئيس شعبة التسمين باتحاد عام منتجي الدواجن، إنه خلال الفترة الحالية تشهد أسعار الفراخ البيضاء انخفاضا في الأسواق، خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هناك مخزون يكفي احتياجات المواطنين من الدواجن والبيض، حيث قام أصحاب المزارع بإتباع الإجراءات اللازمة لحمايتها من موجات الحر التي تشهدها البلاد خلال هذا الصيف ومواجهة أي ظروف طارئة.

أسباب ارتفاع أسعار الدواجن الفترة الماضية وانخفاضها الآن

وفي سياق متصل، يرى حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن كثير من المنتجين والمزارع الصغيرة تعمل على زيادة الإنتاج خلال الفترة الراهنة، خاصةً في ظل استقرار أسعار الحبوب والأعلاف وسعر صرف الدولار في الأسواق، موضحًا أن الأسعار انخفضت بنسبة كبيرة، عكس ما كانت عليه منذ شهر فكانت مرتفعة جدًا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وهلاك الدواجن وانخفاض نسبة المعروض منها للمواطنين في الأسواق.

تراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار الدواجن بنسبة 3.7% لشهر يونيو الماضي

في الوقت ذاته أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدلات التضخم الإجمالي بالبلاد لشهر الرابع على التوالي من العام الجاري مسجلا 1.8% لشهر يونيو 2024 مقابل 0.8% لشهر مايو 2024، وتراجع التضخم على أساس سنوي مسجلاً تضخم قدره 27.1% مقابل 27.5% لشهر مايو 2024.

وأوضح الجهاز، تراجع معدل التضخم في مصر لإجمالي الجمهورية يونيو 2024 للشهر الرابع على التوالي، مسجلا 1.8% لشهر يونيو 2024 مقابل 0.8% لشهر مايو 2024، موضحًا أن أسعار مجموعة اللحوم والدواجن انخفضت بنسبة 3.7%.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه هناك انخفاض في أسعار بعض السلع من بينها أسعار الخضراوات والفاكهة والدواجن واللحوم، فيما ارتفعت أخرى من بينها أسعار الملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم مازالت مرتفعة، فيجب أن تنخفض تحت الـ 10 % حتى يشعر المواطن بتحسن كبير في الأسعار.