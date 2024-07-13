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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أهالي الأسرى الإسرائيليين يواصلون مسيرتهم نحو القدس لليوم الرابع

اهالى الاسرى
اهالى الاسرى
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يواصل أهالي الأسرى الإسرائيليين مسيرتهم نحو القدس المحتلة في يومها الرابع لمطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالموافقة على صفقة التبادل.

ومن المتوقع أن تصل المسيرة إلى القدس مساء اليوم، حيث سينظم المشاركون فيها مظاهرة أمام مكتب نتنياهو، بعد تزايد الأنباء عن سعيه لتعطيل الصفقة.

وأمس الجمعة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو وضع مبادئ جديدة للمفاوضات تتعلق بالانسحاب من محور فيلادلفيا وإمكانية العودة إلى القتال وعودة من يصفهم بـ"المسلحين" لشمال قطاع غزة، وأضافت أن من شأن ذلك عرقلة التوصل إلى صفقة.

الأسرى الإسرائيليين القدس نتنياهو صفقة التبادل