فحص طبي اليوم لعمرو السولية استعدادا لمواجهة مودرن سبورت

يخضع عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لفحص طبى على عضلة السمانة لتحديد موقفه من المباريات المقبلة للمارد الأحمر.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عمرو السولية لاعب الفريق اشتكى من آلام في عضلة السمانة خلال مشاركته في المران الذي أقيم قبل مواجهة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أن الجهاز الفني فضل خروجه من المران على أن يخضع لفحوصات دقيقة لاحقًا، لتحديد موقفه من المباريات المقبلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول في جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.