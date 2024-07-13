فوز فريق العيادة القانونية بحقوق المنصورة بالمركز الأول في مسابقة المحاكمة الصورية

فاز فريق العيادة القانونية بكلية الحقوق جامعة المنصورة، بالمركز الأول بالمرحلة الأولى، والمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، والمركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط في مسابقة المحاكمة الصورية ضمن برنامج العيادات القانونية الدولى بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية "AUF"، ومكتب الأمم المتحدة للتدريب، و التوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا، و المنطقة العربية، و مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات،و الجريمة UNODC، ووزارة الخارجية الفرنسية، و وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

فيما شاركت كلية حقوق جامعة المنصورة في المسابقة الدولية تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، وإشراف الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية، و تنظيم الدكتور حسام الدين حسن، وتنسيق وتدريب الدكتورة أماني علي الحديدي، نائب مدير العيادة القانونية، الدكتورة ميريت ممدوح الجواهري، مدرس مساعد بقسم القانون الدولي العام.

وضم الفريق الطالب محمد محمد عبدالهادي رزق المهدي، بالفرقة الثالثة، الطالب ساهر باسم لطفي، بالفرقة الثالثة، الطالبة مروه عزوز الصباحي محمد العليمي الفرقة الثالثة، الطالب توني ناجي مجدي فوزي الفرقة الرابعة، في حقوق إنجليزي.



وشاركوا في مسابقة المحاكمة الصورية على مرحلتين المرحلة الأولى إعداد مشروع قانون لتطوير قانون الأشخاص ذوي الاعاقة،وتم اجتيازها وتكريم الطلاب من الجهات الدولية المذكورة، ثم المرحلة الثانية التي تضمنت مسابقة المحاكمات الصورية بالجامعة الأردنية بمدينة عمان عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية في الموافق 8 يوليو 2024 إلى 12 يوليو 2024.

وقد تمت المسابقة علي الوجه الآتي اليوم الأول الموافق 9 يوليو 2024 المواجهة بين كلية الحقوق جامعة المنصورة و جامعة بيروت، وانتهي بفوز جامعة المنصورة، أما اليوم الثاني الموافق 10 يوليو 2024 كانت المواجهة بين كلية الحقوق جامعة المنصورة وكلية الحقوق جامعة القاهرة شعبة لغة فرنسية"مدرسة حقوق السوربون بالقاهرة" وانتهت بفوز مستحق بجدارة لجامعة المنصورة.



وانتهت المرحلة الأولى بتصدر فريق العيادة القانونية بكلية الحقوق جامعة المنصورة أمام كل الفرق المشاركة بفارق النقاط وأصوات الحكام و تم التصعيد للدور النصف النهائي، وإعلان حصول جامعة المنصورة على المركز الثالث علي مستوى الشرق الأوسط والمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية والمركز الأول المرحلة الأولى بالمسابقة.

IMG-20240713-WA0010

IMG-20240713-WA0009

IMG-20240713-WA0008

IMG-20240713-WA0007

IMG-20240713-WA0014

IMG-20240713-WA0013

IMG-20240713-WA0012

IMG-20240713-WA0011

IMG-20240713-WA0016

IMG-20240713-WA0015