قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية وطولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مدينتي قلقيلية وطولكرم في الضفة الغربية وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين، حسب ما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال أعادت اعتقال والدة ووالد المطارد طارق داود من مدينة قلقيلية للضغط عليه لتسليم نفسه.



واندلعت اشتباكات مسلحة فجر اليوم، بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

بدورها، قالت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس إنها استهدفت قوات الاحتلال بالرصاص خلال اقتحامها للمدينة.