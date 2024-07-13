تايوان تراقب موجات التجارب الصاروخية شمال الصين

قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، إنها تراقب "موجات" من التجارب الصاروخية التي تجرى في منطقة منغوليا الداخلية في أقصى شمال الصين، وإن قوات الدفاع الجوي لديها في حالة تأهب، بحسب ما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وأشارت الدفاع التايوانية إلى أنها رصدت -من الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش أمس الجمعة- موجات متعددة من تجارب الإطلاق "تجريها قوة الصواريخ الصينية في منغوليا الداخلية"، التي تبعد بنحو ألفي كيلومتر عن الجزيرة.

وأضافت الوزارة دون التطرق لتفاصيل أن القوات التايوانية تراقب التطورات بشكل مستمر، وأن قوات الدفاع الجوي في حالة تأهب.