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السبت 13 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قوات الاحتلال تحرق منازل بساكنيها بحي تل الهوى

غزة
غزة
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن إعلام فلسطيني،اليوم السبت، بأن  قوات الاحتلال الإسرائيلي أحرقت منازل بساكنيها في حي تل الهوى بمدينة غزة شمالي القطاع.

كانت قناة القاهرة الإخبارية، أفادت نقلا عن إعلام فلسطيني، بأن مدفعية الاحتلال قصفت حي تل الهوى ومخيم الشاطئ ومفترقي المغربي والطيران بمدينة غزة شمالي القطاع.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 281 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية ومواثيق حماية حقوق الإنسان.

قوات الاحتلال حي تل الهوى غزة