عائلات المحتجزين الأمريكيين تدفع نتنياهو لقبول الصفقة المقترحة على الطاولة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن إعلام إسرائيلي، اليوم السبت، بأن عائلات المحتجزين الأمريكيين تطالب بعقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى واشنطن.

وقالت عائلات المحتجزين الأمريكيين، إن زيارة نتنياهو لواشنطن فرصة لا يمكن تفويتها لدفعه نحو الصفقة المقترحة على الطاولة.

ويستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسفر إلى الولايات المتحدة، للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن وإلقاء كلمة في الكونغرس في 24 يوليو الجاري.

وكانت قد كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو سيتجنب التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة هذا الشهر، وذلك خشية الاعتقال.

وكان نتنياهو قد درس فكرة التوقف في أوروبا بدول أعلنت أنها لن تتجاوب مع صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية، مثل التشيك والمجر.

وستحمل الطائرة على متنها 60 راكبا كحد أقصى لتتمكن من القيام برحلة مباشرة من تل أبيب إلى واشنطن، فيما من المتوقع أن يسافر بقية أفراد الوفد المرافق على رحلات جوية عادية.

كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد قال في بيان صدر خلال مايو الماضي، إنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة في إسرائيل وحركة حماس، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع يوآف جالانت، إلى جانب قادة من حماس.

وأعرب خان عن اعتقاده بأن نتنياهو وجالانت، و3 من قادة حماس هم زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، والقائد العسكري محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.