بايدن يستأنف حملته الانتخابية لدعم ترشحه لولاية رئاسية ثانية

استأئف الرئيس الأمريكي جو بايدن، حملته الانتخابية لدعم ترشحه لولاية رئاسية ثانية، وذلك عقب أصوات مطالبة بانسحابه من السباق الرئاسي.

وطمأن بايدن - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/ - ناخبيه بأنه في حالة جيدة.. رافضا بشدة التكهنات بأنه قد ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية.

وقال الأمريكي - في تجمع حاشد بولاية (ميشيجان) - "إنه سيهزم تهديد الأمة"، وذلك في إشارة الى منافسه دونالد ترامب.

ويحاول المسؤولون والناشطون الديمقراطيون تحديد ما إذا كان بايدن هو أفضل رهان لهم لهزيمة ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر القادم، ومدى قدرته على الفوز بفترة رئاسية أخرى مدتها أربع سنوات.

في سياق متصل.. نشر أكثر من 20 عضوا ديمقراطيا سابقا في الكونجرس الأمريكي رسالة تدعو الرئيس جو بايدن إلى عقد مؤتمر مفتوح وإعطاء شخصيات أخرى فرصة لتقديم ترشيحاتهم.

وجاء في الرسالة أن بايدن سيخدم الأمة بشكل أفضل من خلال إطلاق يد المندوبين الذين يفترض أن يسموه لولاية ثانية، مشيرين إلى أنه إذا قرر فعل ذلك فهذا يعنى عقد مؤتمر مفتوح في أغسطس المقبل من شأنه أي يعيد تنشيط الحزب عن نحو من شأنه الاستحواذ على انتخابات الناخبين ولاسيما الشباب.