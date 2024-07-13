مصرع وإصابة 152 شخصا جراء انهيار مبنى مدرسة في نيجيريا

لقي 22 طالبا مصرعهم فيما أصيب أكثر من 130 آخرين؛ إثر انهيار مبنى إحدى المدارس في ولاية "بلاتيو" الواقعة وسط نيجيريا.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /السبت/ أن مدرسة "سانت أكاديمي" في مدينة "جوس" بالولاية، انهارت أثناء تواجد الطلاب داخل فصولهم.. موضحا أنه لم تضح بعد أسباب انهيار مبنى المدرسة.

وذكرت الشرطة النيجيرية أنه تم نقل المصابين إلى العديد من المستشفيات من أجل تلقي العلاج اللازم.

يشار إلى أن نيجيريا قد شهدت وقوع العديد من حوادث انهيارات المباني خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تلقي السلطات باللائمة في مثل هذه الكوارث على الفشل في تطبيق لوائح سلامة البناء وسوء الصيانة.